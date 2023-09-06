Altın Örümcek Ödülleri açıklandı: Türkiye'nin dijital alandaki liderleri belli oldu

2002 yılından bu yana gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Çok sayıda markanın değerlendirildiği organizasyonda, Bilişim & Teknoloji alanında YTU Startup House web sitesi en iyi web sitesi seçilirken onu sırasıyla Wlitz / Design Studio, The Chess Art ve Turkish Technology takip etti.

Web, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler alanında üretici ve yenilikçi projelerin tanıtılmasını, bu alandaki yatırımların teşvik edilmesini ve gündem oluşturulmasını amaçlayan Altın Örümcek, bu yıl da alanındaki başarılı olan markaları değerlendirmeye aldı. 21 yılda 43 binden fazla başvurunun değerlendirildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde bu yıl bin 241 proje başvurusu alınırken, toplamda 256 adet proje ise finale kaldı. Alanında uzman 51 kişilik jürinin oylamasıyla yapılan değerlendirme sonucunda finale kalan 26 kategorideki projeler ise internet kullanıcıları tarafından online olarak oylanarak nihai sonuçlar elde edildi.

YTU Startup House zirvede

YTÜ Yıldız Teknopark’ın global markası YTU Startup House web sitesi Bilişim & Teknoloji kategorisindeki en iyi web sitesi ödülüne layık görüldü. Siteyi sırasıyla Wlitz / Design Studio, The Chess Art ve Turkish Technology takip etti.

YTU Startup House web sitesi, girişimci adayları için bir buluşma noktası oluşturuyor. Site, önemli mentorlar ve özel girişimcilik programları hakkında kolay erişim sağlarken, yakında yapay zekâ destekli bir asistan da kullanıcıların sorularını yanıtlayacak.