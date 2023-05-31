Altın Palmiye Ödül Töreni'nde İGÜ'ye 2 ödül

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Altın Palmiye Ödül Töreni’nde, İstanbul Gelişim Üniversitesi “Yılın Üniversitesi” seçilirken; İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli “Yılın İş İnsanı Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen Altın Palmiye Ödül Töreni, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi. Sanat, medya ve iş dünyasından yılın en iyilerinin belli olduğu törende, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) “Yılın Üniversitesi” seçilirken; İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli “Yılın İş İnsanı Ödülü”ne layık görüldü.

“Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi dostluğu çok kuvvetli bir bağa sahip”

Hem “Yılın Üniversitesi Ödülü”nü hem de “Yılın İş İnsanı Ödülü”nü almak üzere iki defa sahneye çıkan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, kendisinin ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ödüle layık görülmesi sebebiyle teşekkür konuşması yaptı. Gayretli, “Türkiye, Azerbaycanlı öğrencilerin tercih ettiği ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi dostluğu çok kuvvetli bir bağa sahip. Azerbaycan üniversiteleri ile İGÜ arasında bilimsel araştırmalar ve projeler; öğrenci ve akademisyen değişim programı ve iş birlikleri gündemimizde olan hususlar. ‘Dünya Üniversitesi’ vizyonuyla ilerlemeyi sürdüren üniversitemizde, global standartlarda sunulan eğitim-öğretim kalitesiyle çağa uygun; gelişen ve üreten bir anlayışı benimsiyoruz. Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE) 2022 derecelendirmesinde ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde dünya sıralamasında 16’ncı, Türkiye’de 1’inci sıradayız. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak, kalıcı bir başarı elde etmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uluslararasılaşma bizim için çok önemli. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin programlarından 65’i uluslararası akreditasyona sahip. Öğrencilerimiz, uluslararası geçerliliğe sahip diplomaya sahip oluyor. Ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmek için uluslararası iş birlikleri gerçekleştiriyoruz ve her türlü akademik, bilimsel projeye de açığız. Azerbaycan’la aramızda kültürel, güçlü bir bağ var. Bu bağları daha da güçlendireceğiz.” şeklinde belirtti.