Altın top ödülünü Dembele kazandı
2025 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi Fransız futbolcu Ousmane Dembele oldu.
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or bu gece sahibini buldu. Paris Saint-Germain forması giyen Dembele rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Fransa’da da kupalara damga vuran takımının en önemli pay sahiplerinden biriydi. Gecede Ballon d’Or ödülünü Brezilyalı eski futbolcu ve 2005 yılı Ballon d’Or sahibi Ronaldinho takdim etti. Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Dembele, Ronaldinho’nun bir futbol efsanesi olduğunu ve kariyeri boyunca onu örnek aldığını ifade ederek sözlerine başladı. Dembele, "Paris Saint-Germain’e teşekkür etmek istiyorum. Bütün takım inanılmaz bir aileydi. İlk andan itibaren çok özeldi. Benimle çok özel ilişki kurdu. Luis Enrique benimle özel olarak ilgilendi. Harika bir sezonu geride bıraktık. Bu kupaları beraber mücadele ederek aldık. Belki bireysel bir ödül ama kolektif bir çalışma sonunda ben buraya geldim" ifadelerini kullandı.
Oylamada Barcelona’nın İspanyol futbolcusu Lamine Yamal ikinci, PSG’nin Portekizli oyuncusu Vitinha üçüncü sırayı aldı.
Ödüller sahiplerini buldu
Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, üst üste 2. kez Lamine Yamal’ın oldu. Milli futbolcu Kenan Yıldız bu kategoride 5. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste üçüncü kez ’Yılın Futbolcusu’ seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Luis Enrique; kadınlarda ise İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Hollandalı Sarina Wiegman kazandı. İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Arsenal’in İsveçli futbolcusu Viktor Gyökeres’e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Paris Saint-Germain, kadınlarda Arsenal elde etti.
Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:
1. Ousmane Dembele
2. Lamine Yamal
3. Vitinha
4. Mohamed Salah
5. Raphinha
6. Achraf Hakimi
7. Kylian Mbappe
8. Cole Palmer
9. Gianluigi Donnarumma
10. Nuno Mendes
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Desire Doue
15. Viktor Gyökeres
16. Vinicius Jr.
17. Robert Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martinez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise