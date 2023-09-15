Altın toptancısını soymaya çalıştılar, olaya tanık olan esnaf korku dolu o anları anlattı

Ankara’da iki kişi, kuyumculara altın getiren toptancıları kapkaç yöntemiyle soymaya çalıştı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansırken, olaya tanık olan bir kuyumcu korku dolu o anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Şehit Savaş Batu Caddesi’ndeki bir kuyumcuya malzeme getiren iki altın toptancısını motosikletle yanlarına gelen şüpheliler, kapkaç yöntemiyle soymaya çalıştı. Altın toptancıları ile şüpheli şahıslar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından olay yerinden uzaklaşan şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

“Silah sesiyle irkildik”

Olayın tanıklarından kuyumcu Levent Meral, “O gün bize her gün uğrayan toptancı arkadaşlarımız yine gelmişlerdi. Bizimle alışveriş yaptılar. Alışverişten sonra dışarı çıktıkları sırada da olay meydana geldi. Silah sesiyle irkildik. Ardından da polis ekipleri geldi. Kısa sürede de suçluları yakaladılar” ifadelerini kullandı.