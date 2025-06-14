Altın ve petrol rekor kırdı, akaryakıta yeni zam kapıda

Altın ve petrol fırladı

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine “önleyici ve kesin” saldırısı sonrası Brent petrolün varil fiyatı %7’nin üzerinde artarak 78,50 doları gördü. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol ise 73,39 dolara yükseldi. Altının ons fiyatı %1,3 artışla 3.430 dolara, gram altın ise 4.380 TL ile tarihi rekor kırdı.

Borsalar ve kripto sert düştü

Jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli limanlara iterken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne %3,71 düşüşle başladı. Bankacılık endeksi %5’in üzerinde değer kaybederken, savunma sanayi hisseleri yükselişe geçti. ABD vadeli endeksleri %1,5 gerilerken, Asya piyasalarında da %0,4’lük düşüş gözlendi. Kripto paralarda ise Bitcoin ve Ether dahil olmak üzere genel bir gerileme yaşandı.

Dolar güçlenirken, TL değer kaybetti

Gelişmelerin ardından dolar/yen kuru 143,63 seviyesine yükseldi. Türk lirası da sabah saatlerinde dolar karşısında %0,2 değer kaybederek 39,43 seviyesine geriledi. Uzmanlar, jeopolitik risklerin etkisinin artabileceği uyarısında bulundu.

Akaryakıta çifte zam

Saldırı sonrası yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammı olarak pompaya yansıdı. Dün benzine gelen 1,46 TL’lik zammın ardından bugün motorine de 1,49 TL zam yapıldı. 17 Haziran’dan itibaren ise benzine 1,70 TL, motorine 1,30 TL’lik yeni bir zam daha bekleniyor.