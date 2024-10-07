Altın yatırımlarınızı araziyle büyütün

Bir çok insanın güvenli yatırım olarak gördüğü altının, arazi yatırımına dönüştürülerek daha büyük kazançlar elde edilebileceğini belirten uzmanlar, bu konuda yapılması gerekenleri anlattı.

Herkesin bildiği altın yatırımının her zaman kazandırma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatan Yatırım Uzmanı Mehmet Çakır, ancak bu karın daha fazla olması için bazı ipuçları verdi.

Expert Yatırım Arazi Uzmanı Çakır, “Dünyada siyaset, teknoloji ve iş yapış şekillerimiz gibi birçok şey değişiyor. Fakat yatırım noktasından değerlendirecek olursak değişmeyen tek felsefe, para altında biriktirilir, toprakta büyütülür politikasıdır. Yıllardır bu felsefe hep kazandırmıştır. Bu felsefeyi önemseyen yatırımcı adayları için tavsiyem, para kazanmaktan daha önemlisi doğru para harcama şeklidir. Bir alışveriş yaptığınızda istek mi? ihtiyaç mı? sorusuna lütfen cevap arayın. İhtiyacınız olan şeyleri elbette almanızı tavsiye ediyoruz. Ama istek noktasında gereksiz harcamaların önüne geçerek kenara atacağınız altın veya para bir süre sonra öyle bir noktaya geliyor ki, kendiniz bile inanamıyorsunuz. En sonunda artık bir karış da olsa toprak alınacak noktaya geldiğinde gerçek büyüme başlamış oluyor” dedi.

Biriktirmek ve tasarrufun yatırım yolculuğunda insanı ilk sıçratacak hareketlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Çakır, “İstek mi ihtiyaç mı sorusuna doğru cevap veren yatırımcı adaylarımızın küçük küçük biriktirerek harika seviyelere ulaştığına defalarca şahit olduk. Toprak yatırımında en önemli noktalardan biri bağladığınız yatırıma vereceğiniz zamanlama. Toprak yatırımı kısa, orta ve uzun vade olmak şeklinde 3’e ayrılır. Yatırımcı adaylarının yatırım araçların soracağınız doğru sorular yatırım kalitesini arttıracak. Aldığınız ürünlere bana ne kadar kazandıracaksın ve ne kadar sürede kazandıracaksın sorusunun cevabını alıp daha sonra ilerlediğinizde çok daha kaliteli bir yatırım yolculuğu sizleri bekliyor olacak. Bu noktada doğru uzman ile yapacağınız her hamle size zaman kazandıracak. Toprak yatırımı yapan yatırımcılar aslında arazinin dışında kendilerine bir zaman mekanizması satın alır. Onlar uyurken ve sosyal faaliyetlerini yaparken onun adına bağladığı para miktarı kadar arkada küçük küçük bir kazanç sistemi kurar. Doğru biz zaman yönetimini sağlamak küçük altın yatırımlarınızı arazide değerlendirerek büyük kazançlar elde edebilirsiniz” diye konuştu.