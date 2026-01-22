Altın yüklü zırhlı araç takla attı: 8 kilo altın kayıp

Bursa’nın Karacabey ilçesi yakınlarında kuyumcudan alınan altınları taşımak üzere yola çıkan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 görevli hafif şekilde yaralanırken, yapılan kontrolde 11 kilo altının 8 kilosunun kayıp olduğu belirlendi.

Kaza, İzmir İstanbul otobanı Karacabey kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının 3 kilosu araç içinde bulundu. Eksik olan 8 kilo altın kazanın olduğu bölgede jandarma dedektörleriyle aranıyor. Yol kenarı ve aracın içinde arama devam ederken kayıp altınlara ilişkin soruşturma sürdürülüyor.