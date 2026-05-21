Altın yumrukları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

11. Turkish Open WAKO World Cup Dünya Kupası’nda Bilecikli altın yumrukları tarih yazdı.

Antalya’da düzenlenen ve 70 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı 11. Turkish Open WAKO World Cup Dünya Kupası, büyük heyecana sahne olurken, Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle hem Bilecik hem de Pazaryeri’nin gururu oldu. Şampiyonaya Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları Fatmagül Yağcı, Tuba Nur Yağcı, Ömer Faruk Özbay ve Mert Demir katıldı. Fatmagül Yağcı, Genç Bayanlar 56 kilogram ’LowKick’ kategorisinde Dünya ikincisi olurken, Mert Demir, Genç Erkekler 67 kilogram ’LowKick’ kategorisinde Dünya ikinciliğini elde etti. Tuba Nur Yağcı ise Genç Bayanlar 60 kilogram ’LowKick’ branşında Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez bu kadar fazla madalya ile dönülmesi, ilçede büyük sevinç oluştururken,sporcuların şimdi ise gözünü milli takıma çevirdiği öğrenildi. Bolu’da gerçekleştirilecek seçme müsabakalarında başarılı olmaları halinde milli takım formasını giymeye hak kazanacakları belirtildi.

Takım antrenörü Fehmi Piliç, elde edilen başarının yılların emeğinin sonucu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır temelini atıp emek verdiğimiz bu spor için artık ilimiz ve ilçemiz adına tarih yazmaya başladık. Bilecik’te daha önce alınmamış madalyaları ilimize kazandırdık. İnşallah ilk milli takım antrenörü ve milli takım sporcusunu da çıkaracağız" dedi.

Piliç, ayrıca desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir’e teşekkür etti.