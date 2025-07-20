İstanbul Küçükçekmece’de Altınbaş Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Törende konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş "Bugün bin 300 öğrencimiz diplomalarına kavuşacaklar. İlerleyen yıllarda sayımız daha da artacak" dedi.

Altınbaş Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Törene Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi mütevelli heyeti üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak global mezun elçilerine berat takdimi yapıldı. Ardından üniversitesi birincisi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Şirin konuşmasını yaptı. Programda kültür seremonisi de yapıldıktan sonra öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, bayrak devir teslim merasimi, yemin töreni ve öğrencilerin keplerini atması ile son buldu.

"Yaptığınız her işte hedefinizi iyi belirleyiniz"

Törende konuşan Rektör Cemal İbiş, "Bugün bin 300 öğrencimiz diplomalarına kavuşacaklar. İlerleyen yıllarda sayımız daha da artacak. Kurucu Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı’ndan aldığımız ilhamla biliyoruz ki mezun sayımızdan daha önemli olan mezunlarımızın iş hayatına girip girmedikleri ve hangi işleri yaptıklarıdır. Henüz üniversite sıralarında mesleki tecrübe kazandıran üniversitemiz, mezunlarının kendi alanında kolayca iş bulduğu üniversiteler arasında da hızla yükseliyor. 2025 yılı mezunlarımızın kıymetli aileleri; evlatlarınızın başarısında en büyük pay sahibi sizlersiniz. Onlara bugünlere gelmesinde sizlerin emekleriniz var. Emek karşılığı alın teridir derler. Bugün o alın terinin meyvesini hep birlikte topluyoruz. Hepinizi tebrik eder mutluluğunuzun daim olmasını dileriz. Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Yaptığınız her işinizde hedefinizi iyi belirleyiniz. Gerçekleri iyi görünüz ve gerçekler neyi gerektiriyorsa gereğini yapınız.’ Karşınıza çıkacak tüm güçlüklerle mücadele ederek çalışırsanız yaptığınız her işte başarı ve mutluluk sizin olacaktır" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı mezunlarımızın bahtlarının açık olmasını diliyorum"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan "15 bin kişilik mezun ailemize katılan herkes sadece buradan mezun olurken bileklerine taktıkları altın bilezikle, almış oldukları mesleki eğitimle değil, tüm insanlığa ve kendi ülkelerine hizmet aşkıyla buradan ayrılır. Sayın velilerin daha doğdukları günden itibaren verdiğiniz kıymetli emeklerle büyüttüğünüz, daha sonra öğretim üyelerimize emanet ettiğiniz çocuklarınız yaşamlarının yeni bir safhasına geçiyorlar. Altınbaş Üniversitesi mezunları buradan bu sorumluluk bilinciyle çıkıyor. 110 ülkede var olan mezunlarla birlikte aynı hedefe doğru adım adım ilerliyorlar. Bizler için en büyük iftihar kaynağı bu verilen emeklerin meyvelerinin alındığında görmek. 2025 yılı mezunlarımızın bahtlarının açık olmasını diliyorum. Sizlere de evlatlarımızla gurur duyacağınız uzun sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.