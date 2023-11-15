Altınbaş Üniversitesi'ne üçüncülük ödülü

Hizmet İhracatçıları Birliği – HİB’in, 2022 yılı İhracat Şampiyonları açıklandı. Altınbaş Üniversitesi Eğitim kategorisinde Üçüncülük Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Çağrı Erhan: “Hedef, 2030’a kadar eğitim ihracatı rakamını 10 milyara dolara çıkarmak”

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, eğitimin artık en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu belirterek, Üniversitelerimizdeki Uluslararası öğrencilerin varlığının, sadece ekonomik ve stratejik açıdan değil, ülkemizin tanıtımı açısından da büyük fırsatlar oluşturduğunu ifade etti. Hizmet İhracatçıları Birliği – HİB’in kurumları teşvik etmek için verdiği bu ödülü Altınbaş Üniversitesi olarak 6. Kez layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Düzenlenen ödül törenine Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Genel Sekreter Şenay Gümüş katıldı.

Türkiye’nin son 10 yılda dünyada en fazla uluslararası öğrenci kabul eden ilk 10 ülke arasına girmeyi başardığına işaret eden Prof. Dr. Çağrı Erhan,” OECD’nin verilerine göre dünyada 8 milyon uluslararası öğrenci var. Bunlar kendi anavatanlarından farklı bir ülkede yükseköğretim gören öğrenciler. Türkiye’de de yaklaşık 300.000 uluslararası öğrencinin Türk Üniversitelerinde eğitim gördüğünü dile getirdi. “Bu öğrenciler, dört yıl misafirimiz oluyor, sonrasında da ömür boyu dostumuz kalıyorlar. Türkiye’nin dünyadaki yumuşak gücü haline geliyor” ifadelerini kullandı.

“Hedef, 2030’a kadar eğitim ihracatı rakamını 10 milyara dolara çıkarmak”

OECD rakamlarına göre dünyadaki uluslararası öğrencilerin eğitim için harcadıkları kaynak 100 milyar doların üzerine olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çağrı Erhan,” Türkiye’nin bundan aldığı pay ise 2 milyar dolar. Türkiye 2030’a kadar uluslararası öğrencilerin sayısını 500 bine çıkartmayı, uluslararası eğitim hizmetlerinden elde edilen ihracat rakamını da 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bugün 13.500 öğrencimiz var. Altınbaş Üniversitesinin bir özelliği, Türkiye de 204 üniversite arasında toplam öğrenci yoğunluğuna göre en fazla uluslararası öğrencinin olduğu üniversite olmasıdır. Şu an 6000’den fazla öğrencimiz yani toplam öğrencimizin yaklaşık %50’sine yakını, 103 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerdir” açıklamalarında bulundu.

“Uluslararası öğrenciler, Türk Üniversiteleri neden tercih ediyor”

Değerlendirmesinde son olarak Türk Üniversitelerinin tercih edilme sebeplerine de değinen Erhan, öncelikle Türkiye’nin coğrafi olarak çok avantajlı olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları ile Afrika, Avrupa ve Asya’da yaklaşık 100 ülkeye üç saatte seyahat edebildiğine işaret etti. Türk Üniversitelerinin mühendislik, tıp de sosyal bilimlerde başarı grafiğinin yüksek olduğunu anlattı. Uluslararası değerlendirme sıralamalarına baktığınızda pek çok Türk Üniversitesinin ilk 1000’de yer aldığının görülebileceğini ifade etti. Erhan, “Aynı zamanda Türkiye, Bologna eğitim sistemine üyedir. Bu da diplomanızın ister lisans ister yüksek lisans düzeyinde olsun, Avrupa ve Amerika’da geçerli olduğu anlamına gelir. Akademik çalışmalarda daha da ileri gitmek isterseniz yine Amerika veya Avrupa üniversitelerinde doktora başvurusunda bulunabilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.