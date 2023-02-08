Altınbaş Üniversitesinden 'Destek Zinciri Kampanyası'

Pazartesi gününden itibaren deprem için koordinasyon ekibi kurduklarını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlattık ve bu zaman kadar gelen yardımları AFAD’a ilettik. Cuma akşamına kadar vatandaşlarımızın Mahmutbey, Gayrettepe ve Bakırköy yerleşkelerimizde yardımlarını bekliyoruz. Ayrıca internet üzerinden alacakları bağışları Mahmutbey yerleşkemize teslim ettirebilirler" dedi.

Altınbaş Üniversitesi, deprem için yardım kampanyası düzenlediklerini ve koordinasyon ekibi kurduklarını duyurdu. Altınbaş Üniversitesi çalışanlarından, öğrencilerinden ve mezunlarından da çok acı haberler aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Maalesef enkaz altında kalan öğrencilerimiz ve mezunlarımız var. Birçok arkadaşımızın aileleri de enkaz altında. Bölgede yakınları bulunan, kayıpları olan tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kışlık kıyafet, çocuk bezi, ısıtıcı ve powerbank ihtiyacı var"

Pazartesi günü ilk andan itibaren Deprem Koordinasyon Ekibi kurduklarını söyleyerek, geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, vatandaşların da büyük katkıları ile kampanyayı sürdürdüklerini dile getirdi. Gelen yardımları öğrenci ve ekiplerle tasnif edip, paketleyerek yardımların bir bölümünü AFAD’a teslim ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Erhan, "Cuma akşama kadar tüm vatandaşlarımızın Mahmutbey, Gayrettepe ve Bakırköy yerleşkelerimizde yardımlarınızı bekliyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca Trendyol’un belirlediği siteden alacakları bağışları Mahmutbey yerleşkemizi teslim ettirebilirler. Yerlerine ulaşmaları konusunda biz gerekli bağlantıları sağlayacağız. Ağırlıklı olarak kışlık kıyafet, çocuk bezi, ısıtıcı ve powerbank ihtiyacımız bulunuyor. Üniversitemiz kendi kaynaklarıyla hiç kullanılmamış kışlık montlar temin etti. Gönderilecek malzemelerin kullanılmamış ve hasarsız olması da önemli" bilgilerini paylaştı.

Prof. Dr. Erhan, deprem bölgesinde kayıtlı adresleri bulunan 395 öğrencileri olduğunu ve tek tek hepsine ulaşmaya çalıştıklarını anlattı. Bazılarına ulaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Erhan, 400’e yakın mezunlarına da SMS ile ulaştıklarını, kendilerinden aldıkları bilgiler çerçevesinde yetkililerle temasa geçtiklerini söyledi. Bu şekilde ihtiyaçları olan yardımları kendilerine ulaştırmaya çalıştıklarını aktardı.

"8 ilde temsilcilerimizi görevlendirdik"

Dün itibarıyla 8 ilde temsilcilerini görevlendirdiklerini kaydeden Prof. Erhan, "Mezunlarımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden gelen yardım taleplerine, bu temsilcilerimiz üzerinden yerelde hızlıca cevap vereceğiz. Temsilcilerimizin sayısını ilçe bazlı artıracağız. Temsilcilerimize çalışmalarında kullanmaları için gerekli maddi kaynak aktarımını da yapıyoruz. Hatay’a başta Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizde bulunan 6 AFAD üyesi öğrencimiz ve sağlıkçı bir hocamız intikal ediyor. Malatya ve Antep’e ise Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Argun Karacabey başkanlığında Öğrenci Dekanlığı ekibimiz gidecek. Şu anda Öğrenci Dekanlığımızdan bir hemşire, bir psikolog ve bir eğitimli öğrencimiz deprem bölgesinde aktif çalışıyor. Ayrıca bölgede aileleri yoğun bakımda olan öğrencilerimizin talepleri üzerine Tıp Fakültesi hocalarımızdan da uzaktan destek ekibi de oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

"Yardımı ulaştırmanın en etkili yolu kendi ekiplerimiz"

Prof. Dr. Erhan, Destek Zinciri Kampanyası ile İstanbul’dan temin ettikleri gıda ve çocuk malzemelerini deprem bölgesinde bizzat kendi ekipleriyle dağıtmaya başladıklarını dile getirdi. Yardımı ulaştırmanın en etkili yolunun kendi ekipleri olduğunu düşündüklerini ifade eden Erhan, "İhtiyaç sahibi öğrenci ve mezunlarımıza doğrudan ulaşabilmemiz için bir de direkt WhatsApp hattı oluşturduk. Tüm sosyal medya kanallarından bu hat üzerinden bize ulaşabileceklerini duyuruyoruz" diye konuştu.

"Bütünleme sınavları ertelendi"

Prof. Dr. Erhan, ayrıca depremden etkilenen öğrencilerin bütünleme sınavlarına ileriki bir tarihte girmelerini kararlaştırdıklarını belirtti. Bu öğrencilerin ikinci dönem derslerine devamlarında da esnek davranacaklarını açıklayan Prof. Dr. Erhan, psikoloji bölümleri aracılığıyla, depremden etkilenen öğrencilerine psikolojik destek vermek üzere "psikolojik destek birimi" oluşturduklarının da altını çizdi.