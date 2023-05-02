Altınbaş Üniversitesinden TEKNOFEST başarısı

İSTANBUL (İHA) – Altınbaş Üniversitesi, EVA TEAM takımının çatısı altında mühendislik ve psikoloji alanlarında tamamen öğrencilerin hazırlayıp, ürettikleri projeler ile yedi kategoride yarışlara katılarak, TEKNOFEST’e imza attı. Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında Birincilik başta olmak üzere Sabit kanat İHA ve Drone kategorilerinde performans ödülü ve toplamda 263 bin 700 TL ödül ve destek almaya hak kazandılar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen teknoloji festivali TEKNOFEST 6’ncı kez düzenleniyor. TEKNOFEST’e 2018 yılından itibaren EVA TEAM Takımı çatısı altında çok geniş bir ekiple katılan Altınbaş Üniversitesi, Elektrikli Araç Yarışları, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması (Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri), İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışları, Roket Yarışması ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması’na özgün olarak geliştirdikleri projeleriyle katılım sağladı.

EVA TEAM, bu yıl Teknofest bünyesinde ilk defa düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasına üniversite bünyesindeki Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan takımla katılım sağlayarak Birincilik ödülünü alma başarısını gösterdi. Psikoloji Bölüm Başkanı, Dr. Öğretim Üyesi Burak Emer Gürsoy, proje danışmanlığında duygu ve tavırları ölçmek için teknoloji desteği kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

“Öğrencilerimizi profesyonel hayata hazırlıyoruz”

Üniversite olarak uygulamalı eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Süleyman Baştürk, “2018 yılında EVA TEAM adıyla elektrikli araç takımı oluşturduk. EVA TEAM altında elektrikli araç, otonom araç, insansız hava aracı, insansız su altı aracı, roket, uydu ve psikoloji takımlarımız var. Bu takımlarımızla gerek mühendislik öğrencilerimiz gerekse de psikoloji bölümü öğrencilerimizle disiplinler arası takımlar kurarak, TEKNOFEST’in oluşturduğu yarışmalara katılıyoruz. Geçtiğimiz beş yılda da takımımız elektrikli araç yarışlarında 3 defa üçüncülük ve Jüri özel ödülü ile otonom araç yarışlarında en iyi takım ruhu ödüllerini aldı. Bu sene de Teknofest bünyesinde ilk defa düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında birincilik ödülü ile sabit kanat İHA ve Drone kategorilerinde performans ödülü alarak toplamda 263 bin 700 TL ödül ve destek almaya hak kazandılar. Her geçen gün takımlarımızı geliştirerek, öğrencilerimizin yarışmalara katılmalarını, kendilerini geliştirmelerini, gördükleri teorik dersleri, tasarlayıp üreterek yarışmalarda uygulamaya dönüştürmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz bu gibi yarışmalarda büyük kazanımlar elde ediyorlar. Profesyonel hayata daha öğrencilikten hazır hale geliyorlar. Profesyonel hayatta yaşayacakları proje sürecini öğrenciyken yaşamış oluyorlar” dedi.

“Toplam 7 kategoride yarıştılar”

Baştürk, birçok farklı disiplinden mühendislik bölümü ve psikoloji bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri barındıran EVA TEAM, geliştirmiş olduğu projelerle 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu TEKNOFEST çerçevesindeki yarışmalara katılarak finallere kalmanın önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

EVA TEAM’in, 7 kategoride yarışmalara katıldığını belirten Baştürk, “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması (Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri), İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışları, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması ve Roket Yarışması olmak üzere toplam 7 kategoride yarışmalara katıldı” dedi.

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında Birinci oldular

Bu yıl Teknofest bünyesinde ilk defa düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasına üniversite bünyesindeki Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan psikoloji takımı EVA PSY ile katılmış ve 1255 takım arasından 29 takımla birlikte finale kalarak birinci oldu. EVA PSY takımı danışmanı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Emre Gürsoy projeleri ile sosyal psikolojinin önemli çalışma alanlarından olan örtük tavırların ölçümü için yeni bir ölçüm aracı geliştirerek alana katı sağlamayı hedeflediklerini iletti. Takım kaptanı Alireza Rahmanian ise böyle bir yarışmaya katılma şansı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını ve tüm takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

İHA yarışlarında performans ödüllerini aldılar

EVA TEAM altındaki İHA takımı TUAV TEAM bünyesinde geliştirdikleri sabit kanat ve döner kanat (drone) İHA ile Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışlarına katılan takım her iki kategoride de performans ödülünü aldı. Takımın danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Doğu Çağdaş Atilla, yarışma için özel olarak tanımladıkları görevi yapmaya yönelik geliştirdikleri sabit kanat ve döner kanat İHA’larla yarışta performans ödüllerini kazandıklarını belirtti. Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Hilmi Erim Ermaniş yarışlar için sezon başından beri takım arkadaşlarıyla çok yoğun bir şekilde gece-gündüz çalıştıklarını, tamamıyla özgün olarak geliştirdikleri araçlarla görev uçuşlarını başarılı bir şekilde tamamladıkları ve performans ödülü kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Çevreyi algılayan otonom araç ürettiler

Geliştirdikleri otonom araç projesinden bahseden Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Oğuz Ata, “Otonom araçlarda mühendisliğin birçok alanı bulunuyor. Üniversitemiz mühendisliğin sadece teorik değil uygulama alanına da önem gösterdiği için biz de bu yarışmalarla öğrencilerimizin uygulama ile buluşmalarını sağlıyoruz. Otonom araçla çevrenin algılanması, sensörlerden gelen verilerle dış dünyanın anlamlandırılması ve buna göre hareket edebilmesi gibi olayları öğrencilerimizin gerçek dünyada test edebilmeleri için bu yarışmalara katılıyoruz” diye konuştu.

“Yakıt tüketimini azaltıp, karbon emisyonunu düşürdüler”

Altınbaş Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil yarışlarında da yerini aldı. EVA TEAM takımı, yarışlar için tamamen özgün bir tasarımla üretilen EVA-4 Black Mamba (Kara Mamba) adını verdikleri yeni bir araçla katılım sağladı.

EVA TEAM Takım Kaptanı ve Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ömercan Limli, bu yıl ürettikleri EVA-4 aracın tüm zorunlu ve opsiyonel parçalarının tamamını takım bünyesinde tasarlayıp ürettiklerini ve yerlilik oranını %95’in üzerine çıkardıklarını belirtti. Limli, tasarımı ve uygulaması kendisine ait olan, TÜBİTAK 2209-A Programı çerçevesinde desteklenen ve EVA-4’te ilk defa kullanılan kompozit malzemeden üretilen yarış koltuğu projesi ile ilgili de bilgi verdi. Araç koltuk tasarımının, otomotiv sektöründe verimliliği arttırmanın önemli faktörlerden biri olduğunu anlattı. Bu maksatla araç ağırlığını etkileyen komponentlerden olan koltuğun daha hafif bir malzeme olan karbonfiber kompozit malzemeden üretildiğine işaret etti. Ergonomik ve özgün bir tasarımı sayesinde, yakıt tüketiminin azaltılması ve karbon emisyonunun düşürülmesi sağladıklarını dile getirdi.

Su Altı Sistemleri Yarışmasında 1400 başvurudan ilk 10’a girdiler

ASELSAN tarafından koordine edilen ve TEKNOFEST çereçvesinde düzenlenen Su Altı Sistemleri Yarışmasına EVA TEAM bünyesinde oluşturulan Su Altı Takımı EVA ROV ile katılan takım, başvuru yapan 1400 takım arasında ilk 10’a girerek başarılı bir yarış dönemi geçirdi. Takım danışmanı ve Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) Baş Araştırmacısı Arş.Gör. Onur Ağma, yarışma için özel olarak belirlenen görevlere yönelik bir araç tasarlamak üzere makine, bilgisayar, yazılım ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden uluslararası öğrencilerin de olduğu disiplinler arası bir takım oluşturduklarını belirtti. Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Omar Alzoubi, çok yoğun bir yarış sezonu geçirdiklerini ve yarışlara katıldıklarını, yarışmaya başvuran 1400 takım arasından finallere kalarak ilk 10’a girmeyi başardıklarını belirtti.

Doç. Dr. Süleyman Baştürk, üniversite bünyesinde uygulamalı projeler üreten EVA TEAM çatısı altında mevcut projeleri geliştirmenin yanısıra önümüzdeki yıllarda da Roket, Uydu ve Hack takımlarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı planladıklarını belirtti.