Altında'da 4 yılda 4 bin bebeğe 'hoşgeldin' sürprizi

Ankara Altındağ Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri "Hoş geldin" hediyeleriyle karşılamaya başlayalı 4 yıl oldu. 4 yılda tam 4 bin bebek, hayata Altındağ Belediyesi’nin hediyeleriyle “merhaba” dedi.

Altındağ Belediyesi’nden sevgi dolu sürpriz... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen "Hoş geldin Bebek" hediyesi dağıtımı, Altındağlı ailelerin yüzünü güldürdü. 4 yılda, Altındağ’da doğan 4 bin bebeğe, içerisinde yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği pek çok şeyin olduğu hediye seti verildi.

“Altındağ’da dünyaya gelen her bebek bizim geleceğimizdir”

Altındağ’da göreve geldikleri ilk günden bugüne, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye gayret gösterdiklerini belirten Başkan Asım Balcı “Yeni bebek telaşı yaşayan ailelerimizi hem sevindirmek hem de destek olmak istedik. İlçemizde dünyaya gelen her bebek bizim geleceğimizdir, Altındağ’ın geleceğidir. Bu nedenle, bizim de yavrumuzdur. Bu anlayışla, bebeklerimize hem ‘dünyaya hoş geldin’ diyebilmek, ailelerinin de heyecanına ortak olmak için böyle bir uygulama başlattık” dedi.

Uygulamanın Altındağlı vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Başkan Balcı “Dünyaya ‘merhaba’ diyen tüm yavrularımıza, aileleriyle birlikte, hayırlı, sağlıklı ve de uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başvuru çok kolay

“Hoş geldin Bebek” hediyesinden faydalanmak için başvuru yapmak çok kolay... Altındağ Belediyesi’nin www.altindag.bel.tr adresine girerek buradaki formu doldurmak ya da Altındağ Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 3919 no’lu telefonunu aramak yeterli...