Altında yeni rekor, gram 1385 liradan işlem görüyor

Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 1385 lirayı gördü.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Ons altın 2 bin 50 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın rekor tazeleyerek gün içinde 1385 lirayı gördü. Yatırımcısının yüzünü güldüren gram altına talep de devam ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın 1385 liradan, çeyrek altın 2 bin 280 liradan, yarım altın 4 bin 560 liradan tam altın ise 9 bin 350 liradan satılıyor.

“Altına talep devam ediyor”

Gram altında yaşanan yeni rekora değinen Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, ’’Ons altın fiyatının yukarı yönlü olması gramdaki yükselişe etken oluyor. Bununda birkaç temel sebebi var. Birincisi; FED’in faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği konusuydu. İkinci ise ABD’deki bankaların iflas haberlerinden etkilenmesi. Üçüncüsü; şu anda arzdan çok talebin olması. Ons altın 2 bin 50’lerde seyrediyor, kendi rekoru olan 2 bin 78’i test etti. İç piyasada gram altına yoğun talep var. Altının ileriki dönemlerde yönünün yukarı yönlü olması bekleniyor. Gram altın 1385 TL, çeyrek 2 bin 280 TL, yarım 4 bin 560 TL, tam altın ise 9 bin 350 TL’den alıcı buluyor. Yurt dışından gelecek haberleri bekliyoruz. Altın her zaman güvenli limandır alıcısını her zaman sevindiriyor’’ şeklinde konuştu.