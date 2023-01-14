Altındağ'a altın değerinde bir kütüphane daha

Ankara Altındağ bir kütüphane daha kazanıyor. Karapürçek Mahallesi’ndeki semt hali, kütüphaneye dönüştürülüyor.

"Her mahalleye bir kütüphane" sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, Altındağ’a yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Karapürçek Mahallesi’nde bulunan semt hali kütüphaneye dönüştürülüyor. Aktif üye sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Balcı "Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 40 bine ulaştı. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağ’a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kütüphaneler önemli bir ihtiyaç

Başkan Balcı ayrıca, "Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç... Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Mahalleli kadınlarımız da çok kaliteli vakit geçiriyor kütüphanelerde Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ’ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Karapürçek’teki semt halinin de kütüphaneye dönüştürülmesi düşüncesi mahalle sakinleri tarafından da beğeni topladı. İnşallah kısa sürede kütüphanemizin açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.