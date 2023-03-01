Altındağ Belediye Başkan Balcı'dan depremzedelere ziyaret

Depremden etkilenen ve Altındağ’a yerleştirilen afetzede aileleri ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Başka şehirlerde yeni bir hayat kurmaya, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorlar” dedi.

Depremin ilk gününden bugüne bölgede yaptığı çalışmalarla gönülleri fetheden Altındağ Belediyesi, desteklerini Ankara’da da sürdürüyor. Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ile Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evi’ne yerleştirilen depremzede vatandaşlarla, yakından ilgileniliyor. Altındağ Belediye Başkanı Balcı’nın da ziyaret ettiği depremzede aileler, yeni evlerine alışmaya çalışıyor.

“Desteğimizi sürdürmeliyiz"

Altındağ Belediyesi’nin ilk günden bugüne deprem bölgesine destek olmak için seferber olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "Yapılan tüm yardımlar bölgedeki hayatı biraz olsun rahatlatıyor, orada kalanların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Depremzede vatandaşlarımıza ilgimizi ve desteğimizi sürdürmeliyiz. Evlerinden, mahallelerinden, alıştıkları düzenden ayrılmak zorunda kalan çok fazla deprem mağduru vatandaşımız var. Başka şehirlerde yeni bir hayat kurmaya, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız. Bizim evimiz, onların evi" dedi.