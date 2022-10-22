Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya eğitime destek teşekkürü

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Altındağ’da eğitime ve okullara verdiği destekle takdir toplayan Başkan Asım Balcı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve beraberindeki heyeti ağırladı. Yıldırım, okullara ve eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Balcı’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

“Her zaman yanlarındayız”

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için okullarda düzenli olarak temizlik ve bakım desteğinin yapıldığını belirten Balcı, “Çocuklarımızın temiz, bakımlı ve iyi okullarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sık sık temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor, temizlik malzemesi desteği veriyoruz. Ayrıca boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarını gideriyor, okullarımızın daima bakımlı olması için çalışıyoruz. Okullarımıza verdiğimiz desteği, söz verdiğimiz gibi sürdüreceğiz. İnşallah okullarımızın eksiklerini yerinde tespit ederek Altındağlı çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.