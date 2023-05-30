Altındağ Belediye Başkanı Balcı: 'Hayat, engelli vatandaşlar için daha kolay olacak'

Altındağ Belediyesi tarafından Altındağ’daki engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırma amacıyla hazırlanan “Engelsiz Yaşam Merkezi” projesi çok yakında kapılarını açıyor.

Altındağ Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Engelsiz Yaşam Merkezi”nin inşaatının tamamlanmasına çok bir süre kaldı. Temelleri yaklaşık 6 ay önce Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda davetlinin katılımı ile atılan Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyler ve aileleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Merkezin kapılarını açmasının ardından, hayatın engelli bireyler için çok daha kolaylaşacağını söyleyen Balcı, “İçerisinde oyun, uyku ve etkinlik odası, duygusal rahatlama bahçesi, fizyoterapi odası, kütüphane, sesli okuma odası, atölyeler, spor salonu, yemek salonu gibi daha birçok etkinlik alanını barındıran merkezimiz, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir donanıma sahip olacak. Bugün temelini attığımız bu proje tamamlandığında, Altındağ’da yaşayan engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri için hayat inşallah daha da kolaylaşacak” dedi.

“Hedefimiz engelsiz bir Altındağ”

Altındağ’da göreve başladıkları ilk günden itibaren mesainin önemli bir bölümünü engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kullandıklarının altını çizen Balcı, “Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız proje, engelli çocuklarımız için Engelsiz Park yapmak oldu. Bunların yanında; akülü araç şarj istasyon merkezleri, kurduğumuz Engelsiz Destek Merkezimiz, ücretsiz E-KPSS kurslarımız ve Engelsiz Spor Merkezimiz gibi yatırımlarla her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduk. Bizim hedefimiz bütün bunlarla engelsiz bir Altındağ inşa etmek” ifadelerini kullandı.