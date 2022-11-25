Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Altındağlı öğretmenlerle bir araya geldi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Öğretmenler Günü çerçevesinde Altındağ’da görev yapan öğretmenleri Altındağ Kültür Sarayında ağırladı.

Altındağ’da görev yapan öğretmenler, Altındağ Belediyesinin misafiri oldu. Altındağ Kültür Sarayında gerçekleştirilen programa, öğretmenlerin yanı sıra AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Asuman Erdoğan, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve okul müdürleri katıldı.

“Öğretmenlerimiz başımızın tacı”

Öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Öğretmenlerimiz başımızın tacı. Onlar evlatlarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim neferleri. Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.