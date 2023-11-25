Altındağ Belediye Başkanı Balcı, öğretmenlerle bir araya geldi

Ankara’nın Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmadı. İlçede görev yapan öğretmenlerin bir araya geldiği etkinlikte herkesin elini sıkan Balcı, sohbet ve muhabbet etti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ile ilçede görev yapan öğretmenlerin gününü kutlayan Balcı, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize ise Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Balcı, "Öğretmenlerimiz başımızın tacı. Onlar evlatlarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitim neferleri. Bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Altındağ Belediyesi olarak daima yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.