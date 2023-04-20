Hem bölgedeki depremzedeler hem de Ankara’ya gelip Altındağ’a yerleşen depremzedeler için seferber olan Altındağ Belediyesi, depremzedeleri Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Altındağ Belediyesi, Ramazan ayında da depremzede vatandaşların yanında oldu. Altındağ Belediyesi aşevleri Ramazan ayında da deprem bölgesinde hizmet vermeyi sürdürdü. Osmaniye’de Esenevler’de, Hatay’da Arsuz EXPO Center’da açılan Altındağ Belediyesi aşevleri, her gün 4 bin kişiye iftar ve sahur ikramında bulundu.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğini en güzel şekilde yaşadıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Zor durumda kalan vatandaşımız Altındağ’da olmuş, başka bir yerde olmuş bizim için fark etmez. Depremzede vatandaşlarımızın Ramazan ayında da elini bırakmadık. Onlara biraz olsun güç ve moral verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Ankara’ya gelip Altındağ’a yerleşen depremzedelere de ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi, 500 depremzede aileye iftarda sıcak yemek ikram etti. Ayrıca depremzede vatandaşların katıldığı mahalle iftarlarında her akşam binlerce kişi hep birlikte orucunu açtı.