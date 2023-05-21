Altındağ Belediyesi kreşlerinde yılsonu heyecanı

Altındağ Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim-öğretim yılı sona erdi. Minik öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kuzey Ankara, Aydınlıkevler, Güneşevler ve Ali Ersoy kreşlerinde eğitim gören minikler, bütün bir yıl öğrendiklerini yılsonu sergisinde aileleriyle paylaştı. Sevinci görülmeye değer olan miniklerin birbirinden güzel eserleri büyük beğeni topladı.

“Çocuklarımız çok becerikli”

Yılsonu sergisine katılan tüm minik öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi kreşlerinde eğitim ve öğretim gören miniklerimiz hem çok zeki hem de çok başarılı. Yıl boyunca çok nitelikli bir eğitim alıyor, kreşlerimizin çatısı altında sevgiyle büyüyorlar. Ortaya koydukları eserlerin hepsi birbirinden güzel. Yavrularımızla gurur duyuyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık” dedi.