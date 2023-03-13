Altındağ Belediyesi'nden deprem bölgesine temizlik desteği

Deprem bölgesine ilk günden itibaren destek veren Ankara Altındağ Belediyesi, Hatay ve Osmaniye’de temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesinde Altındağ Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay ve Osmaniye’de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi ekipleri, bir yandan da bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede arı gibi çalışan ekipler, çöpleri titizlikle bölgeden uzaklaştırarak, halk sağlığını korumaya katkı sağlıyor.

“Bölgeyi tertemiz yapıyoruz”

Deprem bölgesine ilk günden itibaren her alanda yardım ve destek sağladıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bölgede ekiplerimiz ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken, bir yandan da enkazları kaldırmaya devam ediyoruz. Ancak bölgede dikkat edilmesi gereken en önemli konu, temizlik. Salgın hastalık riskine karşı çöplerin hızla toplanması ve uzaklaştırılması gerekiyor. Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

Balcı, ihtiyaç duyulan her alanda deprem bölgesine ve depremzede vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.