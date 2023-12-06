Altındağ Belediyesi'nden öğrencilere TYT kitabı desteği

Altındağ Belediyesi tarafından ilçede Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek olan öğrencilere ücretsiz sınava hazırlık test kitabı dağıtımı başladı.

Altındağ Belediyesi, bu yıl sınava girecek olan öğrencileri unutmadı. Eğitime katkı sağlamak ve sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla Altındağ’da TYT sınavına girecek olan tüm 12. sınıf öğrencilerine soru tekniği formatına uygun hem ders tekrarı hem de soru bankası niteliğinde hazırlık kitabı dağıtılıyor. Altındağ’daki liseleri ziyaret ederek kitap dağıtımı yapan Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak Altındağ’daki gençlerimizin her alandaki başarılarını olduğu gibi sınav başarılarını da çok önemsiyoruz. Onların başarılarına hiçbir şey engel olmasın istiyoruz. Bu nedenle bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi test kitabı dağıtma kararı aldık. Tüm öğrencilerimize şimdiden sınavlarda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

"Başarıya engel yok"

Başkan Balcı, “Her öğrencimiz aynı imkanlara sahip değil. Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkanlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmamalı. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan bir öğrencimizin bile kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, durmaksızın çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı öğrencilere, “Sizler ilk günkü azimle çalışmaya devam edin, konsantrasyonunuzu bozmayın. Hepinize başarılar diliyorum” sözleriyle seslendi.