Altındağ Belediyesi ücretsiz futbol kurslarıyla futbolcu yetiştiriyor

Ankara Altındağ Belediyesi ücretsiz futbol kursları ile geleceğin altın kramponlarını yetiştiriyor.

Altındağ Belediyesi tarafından açılan ücretsiz futbol kursları büyük ilgi görüyor. 7-13 yaş arası 500 öğrencinin eğitim gördüğü futbol kursları, Altındağlı çocukların büyük beğenisini topluyor. Karapürçek Semt Stadında gerçekleştirilen futbol kursları, geleceğin başarılı futbolcularını yetiştiriyor.

"İyi bir gelecek hazırlıyoruz"

Altındağ’da her çocuğun en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmesini istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Açtığımız ücretsiz futbol okuluyla Altındağlı minikler günlerini sporla iç içe geçiriyor. Şu anda kursumuza 500 çocuğumuz devam ediyor. Bu sayı yaz aylarında 2 katına çıkıyor. Biz de daha fazla çocuğumuzun isteğini karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağlı çocukların her anlamda iyi eğitim almasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Açtığımız ücretsiz futbol okulu da bunlardan birisi" dedi.