Altındağ Belediyesinden 'Binamı Kütüphaneye Taşıyorum' projesi

Altındağ Belediyesi tarafından, vatandaşların kütüphanelerde daha çok vakit geçirmesi adına "Binamı Kütüphaneye Taşıyorum" etkinliği düzenlendi.

Altındağ Belediyesine bağlı Ali Ersoy Mahallesi’nde "Binamı Kütüphaneye Taşıyorum" isimli projeyi hayata geçirildi. Altındağ Belediyesince gerçekleştirilen proje çerçevesinde, binalarında oturan her yaştan komşularıyla birlikte Ali Ersoy Mahalle Kütüphanesine gelen Altındağlı vatandaşlar, burada kendileri için organize edilen etkinliklere katıldı. Apartman sakini olan çocuklar boyama etkinliğine katılırken, sınavlara hazırlanan gençler ise kendileri için düzenlenen seminere katıldı.

Altındağlı vatandaşların kütüphanelere gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kullanıcıyı bu masalarda, rafların arasında görmek çok güzel. Herkesin burada kendine göre bir şeyler bulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. Bu etkinlik de bizim amacımıza ulaştığımızın en güzel göstergesi. Herkesi kütüphaneye gelmeye teşvik eden, ayrıca komşuluk ilişkilerini de güçlendiren bu etkinliğe katılan tüm Altındağlı hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.