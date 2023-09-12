Altındağ Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi

Ankara’nın Altındağ Belediyesi, ilkokul 1’inci sınıfa başlayan Altındağlı çocuklara; içi kırtasiye malzemesi ile dolu okul çantası hediye etti.

Altındağ Belediyesi’nden çocukların eğitimine büyük destek. Bu yıl Altındağ’da, ilkokul 1’inci sınıfa başlayan binlerce öğrenci, yine Altındağ Belediyesi’nin hediyeleriyle sevindi. Eğitim ve öğretim hayatına ilk kez adım atan Altındağlı çocuklar, okulların açıldığı ilk gün, sıralarında Altındağ Belediyesi’nin hediyelerini buldu. Altındağlı miniklerin ilk gün heyecanına Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ortak oldu.

Altındağ Belediyesi ekiplerinin çantaların hazırlanması için arı gibi çalıştığını söyleyen Balcı, "Tüm çalışmalarımız Altındağlı minik yavrularımızın mutlu olması için. Çünkü biz en çok çocukların belediyesiyiz” dedi.

Altındağ Belediyesi’nin kırtasiye desteğinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzleri güldürdüğünü belirten Balcı “Çantalarımızın içlerine, okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesini koyduk. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, miniklerimiz daha okula gelmeden okul sıralarına kondu. Yani minikler okulun ilk günü güzel bir sürprizle karşılandı. Böylece hem ailelerimize ekonomik anlamda biraz destek olduk, hem de miniklerimizin yüzünü güldürdük. Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler" ifadelerini kullandı.