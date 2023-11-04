Altındağ Belediyesinden çölyak hastalarına destek

Ankara’nın Altındağ Belediyesi, ömür boyu glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için 2023 yılının ilk 10 ayında 297 ihtiyaç sahibi aileye 461 adet glüten içermeyen gıda kolisi yardımı yaptı.

Özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastalarının yüzü güldü. İhtiyaç sahibi çölyak hastalarına yardım elini uzatan Altındağ Belediyesi, ücretsiz glütensiz gıda desteği sağladı. Altındağ’da çölyak hastalığını raporla belgeleyen ihtiyaç sahibi herkesin bu destekten faydalandığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Daima vatandaşlarımızın yanındayız" vurgusu yaptı.

“Bize ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanındayız”

Çölyakın buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen tepki sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Bu hastalık maalesef dünyada her 70 insandan birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık Hastalığa son veren bir tedavi yok, ancak uygulanan bir diyetle iyileşme sağlanabiliyor. Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek gluten içeren yiyeceklerin hayattan tamamen çıkarılmasıdır. Bu diyetin ise ömür boyu yapılması lazım. Bu da pek çok hasta ve hasta yakını için ciddi maliyet demek. Altındağ Belediyesi olarak bize ihtiyaç duyulan her alanda daima vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.