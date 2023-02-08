Altındağ Belediyesinden deprem seferberliği

Altındağ Belediyesi ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için seferber oldu.

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Elazığ-Malatya ve İzmir depremlerinde olduğu gibi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde de görev başında. Depremin hemen ardından harekete geçen ve kısa sürede organize olan ekipler, afet bölgelerine doğru yola çıktı.

Arama kurtarmaya destek

Yaşanan deprem sonrası 84 personel, 16 iş makinesi ve araç; Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e sevk edildi. Ekipler ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. İş makinesi ve araçların yanı sıra 4 tır dolusu insani yardım malzemesi de deprem bölgesine doğru yola çıktı. Battaniye, yatak, çocuk montu, çocuk bezi, hijyen malzemesi, konserve gıda, kuru gıda, ayakkabı ve su dolu olan insani yardım tırları, bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı. Altındağ Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Osmaniye’de depremzedeler için kurulan güvenli alanda her gün 2 bin kişiye yemek ve çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca kurulan çadırda gün boyunca da çay ve su ikramı sağlanıyor.

Altındağlı vatandaşlar yardıma koştu

Türkiye’nin her köşesinden deprem bölgesine ulaşan yardım kampanyasına, Altındağlı vatandaşlar da destek oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla başlatılan kampanyaya, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanya çerçevesinde ilçede bulunan vatandaşlardan elektrikli ısıtıcı, kullanılmamış sıfır ürünler, giysi, battaniye gibi yardımlar toplanmaya başlandı. Bu yardımlar da belediye ekipleri tarafından incelendikten sonra, kısa sürede deprem bölgesine gönderiliyor.

“Şimdi birlik olma zamanı”

Altındağ Belediyesi olarak daima zor durumda olan vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Zor durumda kalan vatandaşımız Altındağ’da olmuş, başka bir yerde olmuş bizim için fark etmez. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Vatan toprağımızın her karışı bizim için çok değerli. Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım ekiplerimizi yola çıkardık. Oradaki vatandaşlarımıza, depremzedelere biraz olsun güç verebilirsek, içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize. Biz de depremin ilk anından itibaren Osmaniye’ye geçerek ekiplerimizin başındayız” dedi.