Altındağ Belediyesinden gençlere Osmaniye ve Mersin gezisi

Daha önce Ankara’nın ilçelerini ve komşu illeri gezen Altındağlı gençlerin yeni gezi rotası Mersin ve Osmaniye oldu.

Altındağ Belediyesi kütüphanelerine üye olan Altındağlı gençler, yoğun derslere kısa bir ara vererek Mersin ve Osmaniye’ye kampa gitti. Kız öğrenciler Mersin Akkum’daki Kız Kampı’na giderken, erkek öğrenciler ise Osmaniye Aslantaş’ta bulunan Erkek Kampı’na gitti.

Altındağlı gençler için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Kız Kampı’na 90 kız öğrencimiz, Erkek Kampı’na ise 135 erkek öğrencimiz katıldı. Düzenli olarak kütüphanelerimizden faydalanan, yoğun bir biçimde ders çalışan toplam 225 öğrencimizi biraz rahatlatmak, biraz da moral depolamalarına vesile olmak için böyle bir gezi organize ettik. 3 gece 4 gün süren gezi boyunca; ok atma, tırmanma, yüzme, el sanatları, halk oyunları, müzik, voleybol ve basketbol gibi aktivitelere katıldılar. Çok keyifli anlar yaşadılar. Onların yüzü güldüyse ne mutlu bize. Gençlerimize kamp imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.