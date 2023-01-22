Altındağ Belediyesine bağlı kreşlerde karne sevinci

Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile öğrenciler ara karnelerine kavuştu.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Minik öğrenciler, ara karnelerine kavuştu. Bu yıl ilk kez kapılarını açan Kuzey Ankara Kreşi de karne sevinci yaşanan adreslerden oldu.

Altındağlı minikler karne sevinci yaşadı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Ali Ersoy, Aydınlıkevler, Güneşevler ve Kuzey Ankara kreşlerinde öğrenim gören minikler karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu.

Miniklerin karne sevinci görülmeye değerdi

Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Altındağlı çocukların güzel bir geleceğe hazırlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Yavrularımız iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak, çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz" dedi.

Altındağlı miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. Yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler, karneleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.