Altındağ Bilim merkezi çok yakında açılıyor

Altındağ Bilim Merkezi’nin yapımında sona yaklaşıldı. Merkez çok yakında kapılarını hizmete açacak.

Altındağ, bilimin de kalbi oluyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle, Başkent Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden Altındağ Bilim Merkezi, Ankara’nın en detaylı bilim merkezi olacak. Çok yakında açılacak olan merkezin sadece Altındağ’a değil, Ankara’ya da büyük bir değer katacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı "Merkezimiz çok geniş ve çok donanımlı bir merkez. Sadece Altındağlılar değil, Ankara’nın tamamı için çok önemli bir kazanım. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Merkez hakkında bilgi veren Balcı "Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca farklı yaş gruplarından, farklı bireyleri bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmayı ve bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Merkezin içerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanlar bulunacak. Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara’nın hizmetine çok yakında sunacağız" ifadelerini kullandı.