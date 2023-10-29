Altındağ'da Cumhuriyet coşkusu

Altındağ'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Altındağ'da Cumhuriyet coşkusu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Altındağ’da Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşattı. Her yaştan Altındağlı’nın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kutlamalara Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Altındağ’ın cadde ve sokaklarının kırmızıya boyandığı etkinlikte vatandaşlar kilometrelerce yürüdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında"

Ankaralıların coşkusuna ortak olan Başkan Balcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara’nın kalbi Altındağ’da ilan edilen Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.