Altındağ'da Cumhuriyet coşkusu

Altındağ’da Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşattı. Her yaştan Altındağlı’nın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı kutlamalara Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Altındağ’ın cadde ve sokaklarının kırmızıya boyandığı etkinlikte vatandaşlar kilometrelerce yürüdü.

"Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında"

Ankaralıların coşkusuna ortak olan Başkan Balcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara’nın kalbi Altındağ’da ilan edilen Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşında. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.