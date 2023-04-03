Altındağ'da iftar buluşmaları devam ediyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, her akşam farklı mahalleleri iftar sofrasında ağırlıyor.

Ramazan ayında Altındağ’da dillerden dua, sofralardan bereket eksik olmuyor. Her akşam farklı mahallelerle iftarda buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı; Solfasol, Baraj, Karacaören ve Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile hafta sonu bir araya geldi. Başkan Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar buluşmasına, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı.

“Birliğimiz daim olsun inşallah”

Altındağ’da gelenekselleşen iftar buluşmalarının birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Balcı “Bizler Altındağ’da kocaman bir aileyiz. Her akşam siz değerli hemşehrilerimiz ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birliğimiz daim olsun inşallah. Rabbim evlerimizden, ilçemizden ve ülkemizden bereketini eksik etmesin, tüm dualarımızı kabul etsin” dedi.