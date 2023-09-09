Ankara Altındağ’da okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla, tüm okullar pırıl pırıl hale getirildi.

Altındağ’da okullara yoğun bakım Altındağ Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında, öğrencilerin daha iyi bir ortamda öğrenim görmeleri için, ilçedeki okullarda bakım çalışması gerçekleştirdi. İç mekan temizliğinden peyzaj düzenlemesine kadar pek çok alanda özveriyle çalışan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.

“Tüm yavrularımızı okullarımıza bekliyoruz”

Okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirmek için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, şu bilgileri verdi:

“Öğrencilerimiz yaz tatili boyunca okullarından uzak kaldı. Okullar öğrencileri, öğrenciler de okulları çok özledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarımız öğrencileri pırıl pırıl karşılasın, öğrencilerimiz de okullarını görünce içleri açılsın istedik. Bu nedenle ilçemizde bulunan okullarımıza boya desteği sağladık. Bahçe ve peyzaj düzenleme hizmeti verdik. Gerekli olan okullarımızda, tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Temizlik çalışmasını da unutmadık. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu. Geriye sadece Altındağlı çocuklarımızın neşesinin okulları doldurması kaldı. Tüm yavrularımızı okullarımıza bekliyoruz. Tüm Altındağlı yavrularımıza ve eğitimcilerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.”