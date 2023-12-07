Altındağ'da Sıfır Atık Okulu 1 yaşında

Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye’nin ilk "Sıfır Atık Okulu”, büyük ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla hizmete açılan ve bugün 1 yaşına giren Sıfır Atık Okulu’nda, 20 bin 528 çocuk eğitim aldı.

Çevre dostu uygulamalarıyla büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan “Sıfır Atık Okulu”, çocukları bilinçlendiriyor. Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında hizmet veren okulda, bu zamana kadar 20 bin 528 çocuğa sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında eğitim verildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumanın önemini burada verilen eğitimler ve uygulamalarla daha iyi kavrıyor” dedi.

“Çocuklarımız çevreye duyarlı bir şekilde büyüyor”

Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi olarak çevre temizliği ve çevre koruma konularına çok önem veriyoruz. Altındağ ilçesinde; temizlik, çevre koruma, atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, israfın önlenmesi gibi konularda duyarlı ve titiz çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bir şekilde büyümesi için Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu’nu hem Altındağımıza hem de Ankaramıza kazandırdık. Bu okulda, daha iyi bir çevre ve gelecek için Altındağlı çocuklarımıza ve başka yerlerden ziyarete gelen tüm çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Gençlik Merkezlerimizden ve Altındağ’daki okullardan gelen çocuklarımıza olduğu kadar, hafta sonlarını Millet Bahçesi’nde geçirmek için çevre ilçelerden gelen tüm çocuklarımıza kapımız açık Eğitmenlerimiz çocuklarımıza hem bilgi veriyor, hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Çocuklarımız buradan bilinçlenerek ayrılıyor” ifadelerini kullandı.