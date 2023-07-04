Altındağ'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Türkiye genelinde çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi, Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde organize edilecek Üniversite Tanıtım Günlerinde bir araya gelecek.

Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversiteleri Altındağlı gençlerle buluşuyor. Bu yıl üniversite sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için “Üniversite Tanıtım Günleri” organize edildi. 15-16 Temmuz tarihleri arasında, Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek “Üniversite Tanıtım Günleri’nde, çok sayıda üniversite bir araya gelecek. Söyleşilerin, tercih rehberlerinin ve birbirinden eğlenceli pek çok aktivitenin yer alacağı etkinlik, tercih sürecinde gençlerin yolunu aydınlatacak.

“Şimdi karar zamanı”

Altındağlı gençlerin karar sürecine destek olmak amacıyla, çok sayıda vakıf ve devlet üniversitesini bu organizasyonda buluşturacaklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Gençlerimizin yıl boyunca nasıl çalıştıklarını, ne denli emek verdiklerini yakından gördüm. Kütüphanelerde ter döktüler, çalıştılar, başardılar. Şimdi karar zamanı. 2 gün boyunca detaylıca üniversiteleri inceleyip, karar verebilirler inşallah. Tüm gençlerimiz için hayırlı olan ne ise, onun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Verecekleri karar, en doğru tercihleri olsun inşallah” dedi.

Başkan Balcı, tüm gençleri, 15-16 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde buluşmaya davet etti.