Altındağ'da Yavuz Bingöl konseri

Sanatçı Yavuz Bingöl, Ankara’nın Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Aşık Veysel 50’nci Yıl Anma Konserleri çerçevesinde konser verdi.

Sanatçı Yavuz Bingöl Altındağlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’ni dolduran Altındağlı vatandaşlar, Yavuz Bingöl’ün eşsiz yorumuyla hem eğlendi hem de duygu dolu anlar yaşadı.

“Aşık Veysel’i türküleriyle andık”

Altındağlı vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerinin en güzelleriyle buluşturmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Büyük halk ozanımız Aşık Veysel’i, kendi eserleriyle andık. Sevgili Yavuz Bingöl’ün sesinden Aşık Veysel eserlerinin yanı sıra, halk türkülerimizi de dinledik. Gerçekten unutulmaz bir gece oldu. Sayın Bingöl’e ve bu geceye katılarak bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.