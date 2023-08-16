Altındağ'daki mahalle konakları vatandaşların hizmetinde

Altındağ Belediyesi’nin ilçede bulunan vatandaşların rahat bir şekilde taziyelerini ya da toplantılarını gerçekleştirebilmeleri için hizmete açtığı, Karapürçek ve Başpınar mahalle konakları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ankara’nın Altındağ Belediyesi, mahalle konaklarını vatandaşın hizmetine sunuyor. Altındağ’ın her noktasında eksikleri gidermek ve ihtiyaçları karşılamak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı, “Mahalle konakları, Altındağlı vatandaşlarımız için çok önemli bir ihtiyaçtı. Altındağlı vatandaşlarımızın toplantı, taziye gibi etkinliklerini gerçekleştirmek için nezih, temiz ve düzenli ortamlara ihtiyaçları vardı. Bu tesisler sayesinde hemşehrilerimiz hiçbir ücret ödemeden, rahatlıkla taziyelerini gerçekleştirebilme imkanı buldu” diye konuştu.

Tüm hizmetler ücretsiz

Karapürçek ve Başpınar mahalle konaklarında vatandaşlar ücret ödemeden, rahatlıkla taziyelerini gerçekleştirebiliyor. Karapürçek Mahallesi’ndeki mahalle konağı 500 kişi kapasiteye sahip olmasının yanı sıra, Başpınar Mahallesi’ndeki mahalle konağı ise 600 kişi kapasiteye sahip. Vatandaşlar, bu tesislerden kız isteme, mevlit, taziye gibi toplantıları için ücretsiz olarak faydalanabiliyor.