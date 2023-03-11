Altındağ'dan Osmaniye'ye konteyner kent

Altındağ Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği konteyner evler ile Osmaniye’ye konteyner kent kuruyor.

Altındağ’dan Osmaniye’ye sevgi dolu yardım eli uzanmaya devam ediyor. Bölgeye verdiği destekle Osmaniye’nin yaralarının sarılmasına büyük katkı sağlayan Altındağ Belediyesi, Osmaniye’ye konteyner kent kuruyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ Belediyesi işçileri tarafından, Altındağ’daki atölyelerde üretilen 120 konteyner, Osmaniye’ye doğru yola çıkmaya başladı. Konteynerlerin yerleştirileceği bölgede incelemelerde bulunan Başkan Asım Balcı “Konteynerlerin tamamı Altındağ’da, belediyemiz tarafından üretildi. Tırlara yükledik, bölgeye göndermeye başladık. Depremzede kardeşlerimizin daima yanındayız” dedi.

“Barınma en önemli ihtiyaç”

Deprem bölgesinde barınma ihtiyacının en önemli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Asım Balcı, konteyner kent hakkında şu bilgileri verdi:

“Osmaniye’de yaptığımız yardım çalışmalarına şimdi de konteyner kent kurmayı ekledik. 120 konteynerden oluşan konteyner kentin üretim aşamaları Altındağ’da gerçekleştiriliyor. Arkadaşlarımız planlıyor, üretmeye devam ediyor. Bir taraftan da Osmaniye’de valiliğimizle beraber belirlediğimiz alanda alt yapı çalışmaları sürüyor. Konteynerlerimizi tamamlandıkça bölgeye naklediyoruz. İnşallah çok yakında 120 konteynerin tamamı depremzede vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yine aynı yerde çocuklarımızın keyifle vakit geçirmesi için bir yeşil alan, gençlerimiz için de yürüyüş alanlarını planlamaya başladık. Çok kısa sürede bunları da hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun, bir kez daha geçmiş olsun.”

“1 aile rahatlıkla barınabilir”

Başkan Balcı, “Konteynerlerin içinde mutfağı, banyosu ve tuvaleti bulunuyor. Isıtması kolay, 1 ailenin rahatça barınabileceği durumda Vatandaşlarımıza alışık oldukları sıcak yuvalarını unutturamayız elbette ama, biraz olsun içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.