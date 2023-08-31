Altındağ TEKNOFEST'te yerini aldı

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yerini alan Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Altındağ Belediyesi, TEKNOFEST’te stant açtı. Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te L37 numaralı stantta yer alan belediye, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm vatandaşları Altındağ Belediyesi’nin standını ziyaret etmeye davet etti.

“TEKNOFEST’te yer almaktan gurur duyuyoruz”

TEKNOFEST’e herkesin gelmesi gerektiğini belirten Balcı, “Cumhuriyet Bayramı coşkusunu teknoloji ve havacılıkla birleştiren TEKNOFEST’te Altındağ Belediyesi olarak yer almaktan hem gurur hem de büyük mutluluk duyuyoruz. Genç yetenekler için eşsiz bir platform olan TEKNOFEST, birbirinden farklı teknoloji ve girişim çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Robotik yarışmalar, yapay zeka mücadeleleri ve geleceğin teknolojilerini keşfetmek isteyenlere ilham kaynağı olan bu festivalde biz de orijinal çalışmalarımızla yer alıyoruz” dedi.