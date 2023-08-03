Altındağlı çiftçilerin mahsul sevinci

Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın girişimleriyle, Altındağlı çiftçilere yapılan fide ve sertifikalı tohum desteği çiftçinin yüzünü güldürdü.

Altındağlı çiftçiler mahsul sevinci yaşıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Altındağlı çiftçilere verilen destek, çiftçilere bereket olarak geri döndü. Altındağlı çiftçilere dağıtılan tohum ve fideler çiftçilerin kazancına bereket kattı. Verilen desteğin bereketini fazlasıyla aldıklarını söyleyen Altındağlı çiftçiler, Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti.

"Tohumlar çok kaliteliydi, ekstra verim aldık"

Peçenek köyünde çiftçilik yapan Akın Yalçınkaya, "Peçenek köyünde arpa ve buğday ekimi, üretimi yapıyorum. Sağ olsun Başkanımız bize arpa ve buğday desteği verdi. Verilen desteğin bereketini fazlasıyla aldık. Ekstra yüzde 10 fazla verim aldığımızı söyleyebilirim. Çok memnunuz. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Bereketli kazanca ulaştık"

Yine Peçenek köyünde çiftçilikle uğraşan Müslüm Köse ise, "Belediyemizin vermiş olduğu arpa, buğday, nohut, Macar fiği, fide desteğinin yanında, mazot ve gübre desteği için Peçenekli çiftçiler adına çok teşekkür ederim. Verdiği tohumlar çok kaliteliydi. Geçen seneye göre yüzde 10-15 oranında daha fazla verim aldık. Geçen sene 150-200 kilo aldığımız mahsul, bu yıl arpada 500-600 kiloya, buğdayda ise 350-400 kiloya çıktı. Hayırlı ve bereketli kazanca ulaştık. Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyor, köyümüze çay içmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elimizden ne geliyorsa yapıyorsa"

Çiftçilerin bereketinden ve kazancından dolayı çok memnun olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Altındağ’da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye her yıl destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da arpa, buğday, Macar fiği, nohut tohumu, domates, biber ve salatalık fidesi dağıtmıştık. Ayrıca mazot ve gübre desteği de vermiştik. Verdiğimiz desteklerin hasadını da gördük, çok şükür. Hasat yine çok bereketli oldu. Çiftçi kardeşlerimizin yüzü güldüyse, ne mutlu bize" diye konuştu.