Altındağlı çocuklara sünnet müjdesi

Altındağ’da ikamet eden çocuklar, bu yıl da Altındağ Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek.

Altındağ Belediyesi, ilçede ikamet eden çocukları modern cerrahi yöntemlerle hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirecek. Belediye çocuklara sünnet kıyafetleri de hediye edecek.

Altındağlı ailelerin bu özel günlerine vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Sünnet geleneğimiz, erkek evlatlarımızın hayatlarında önemli bir gün. Bugünü mutlulukla hatırlamaları, ailelerinin ise bu mürüvvete şahit olmaları için elimizden geleni yaptık. Bu mutluluğa vesile olduğumuz, aynı zamanda da şahit olduğumuz için çok mutluyuz. İleride çocuklarımız ve ailelerinin bugünü mutlulukla hatırlamalarını arzu ediyoruz. Çocuklarımızı tamamen ücretsiz olarak sünnet ettiriyoruz. Hepsinin hayali olan sünnet kıyafetlerini de biz hediye ediyoruz” dedi.

Sünnet başvurularının Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Altındağ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılması gerektiğini hatırlatan Başkan Balcı, “Başvurular 9 Haziran’a kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi belediyemizin 444 3919 numaralı çağrı merkezinden alınabilir” ifadelerini kullandı.