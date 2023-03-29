Altındağlı gençler TEKNOFEST'te finalde

Altındağ Belediyesine bağlı Beşikkaya Mahallesi Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi üyeleri, yağmur damlalarını kullanarak elektrik üretmeyi başardı. Altındağlı gençler, geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST’te finale kalan ekipler arasında yer aldı.

Altındağlı gençler, geliştirdikleri proje ile bilim dünyasına imzalarını attı. Beşikkaya Mahallesi Erdem Beyazıt Gençlik Merkezi üyesi gençler, “Yağmur damlası kullanarak elektrik üretimi” adını verdikleri proje ile TEKNOFEST tarafından düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması”nda tüm aşamaları başarıyla geçti. Gençler, Türkiye genelinde yapılacak finale katılmaya hak kazandı. Yağmur damlasındaki potansiyel enerjiyi özel bir düzenek yardımıyla elektrik enerjisine dönüştüren proje büyük ilgi çekti. Finalist ekip, 27 Nisan’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul’da yarışacak.

“Altındağlı gençlerimizle gurur duyuyorum”

Altındağlı gençlerin başarısı ile büyük gurur duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Gençlerimiz zekalarını, meraklarını ve el becerilerini ortaya koyarak müthiş bir projeye imza atmışlar. Bu proje ile sadece elektrik enerjisi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda yenilenebilir ve milli bir enerji kaynağı elde

etmeyi başarmışlar. Projede emeği geçen gençlerimizle gurur duyuyorum. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hep söylediğimiz gibi dünyayı gençlerimiz değiştirecek. Geliştirdikleri projenin TEKNOFEST’ten başarıyla döneceğine eminim” dedi.