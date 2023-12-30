Altındağlı öğrencilere büyük destek

Altındağ Belediyesi, 4,5 yılda Altındağ’da TYT ve LGS sınavına girecek 49 bin 190 öğrenciye, sınava hazırlık kitabı desteği sağlandı.

Altındağ Belediyesi 49 bin 190 öğrencinin yüzünü güldürdü. Sınava girecek 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine sınava hazırlık kitabı dağıtıldı. Sınava hazırlanan öğrenciler, kendilerini unutmayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.

4,5 yılda 49 bin 190 kitap

4,5 yıldır Altındağlı öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağlı gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Her öğrencinin aynı imkanlara sahip olmadığının altını çizen Başkan Balcı “Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkanlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmasın istiyoruz. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimizin kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dağıttığımız bu kitaplar, aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olduğu için, öğrenci kardeşlerimizin büyük beğenisini topluyor. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.