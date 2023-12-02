Altındağlı öğrencilere sınav desteği

Ankara’nın Altındağ Belediyesi, Altındağ’da bu yıl sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı dağıtımına başlandı.

Altındağ Belediyesi’nden sınava girecek öğrencilere kitap desteği. Sınava hazırlanan öğrenciler, kendilerini unutmayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti. Bu yıl da, geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava girecek olan Altındağlı öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarına değinen Başkan Asım Balcı, “Altındağlı gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

“Daime yanlarındayız”

Balcı her öğrencinin aynı imkana sahip olmadığının altını çizerek, “Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkanlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmasın istiyoruz. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimizin kalmaması için çalışıyoruz. Dağıttığımız bu kitap, aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.