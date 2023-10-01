Altındağlılar Konya'da

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri devam ediyor. Her geçen gün yeni rotalar eklenen geziler, Altındağlı vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Altındağlı kadınlardan sonra Altındağlı erkekler de düzenlenen kültür gezileri kapsamında Konya’da maneviyat dolu bir geziye çıktı. Altındağlı vatandaşlar, Japon Parkı’nda yapılan kahvaltının ardından Mevlana Müzesi, Şems Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii, Sultanlar Türbesi, Sultanlar Namazgâhı, II. Kılıçaslan Köşkü, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Sille’yi gezdi. Altındağlı vatandaşlar geziden güzel anılar ve büyük memnuniyetle döndü.

Geziler devam edecek

Altındağlı vatandaşlar için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağlı kadınlarımızdan sonra erkekleri de Konya’da maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Gez dünyayı, gör Konya’yı demişler. Biz de Altındağ’da herkesin Konya’yı yakından görmesi ve gezmesi için Altındağlı vatandaşlarımızı kafileler halinde Konya’ya götürdük. Herkes çok memnun. İlerleyen günlerde başka şehirler de rotamıza eklenecek. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edecek” dedi.