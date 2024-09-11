Altınkoç: 'Tarım ve Hayvancılık Üzerinden Tasarruf Yapılmasına Karşıyım'

Fener Mahallesi Muhtarı İsmet Altınkoç, Silivri Belediyesi tarafından önceki yıllarda hayvancılara verilen kepçe ve kamyon desteğinin bu yıl sağlanmayacağı yönünde aldığı bilgiye tepki gösterdi. Belediyenin, gübrelerin kaldırılması konusunda tarım ve hayvancılara sunduğu bu hizmetin, araç eksikliği ve tasarruf gerekçeleriyle askıya alınmasına karşı çıkan Muhtar Altınkoç, tarım ve hayvancılık üzerinden yapılacak tasarrufa karşı olduğunu belirtti.

Altınkoç, bu hizmetin devam etmesi gerektiğini savunarak, “Köylümüzün yanında olacağım ve iyi olan hizmete teşekkür, yapılmayan hizmetlere ise eleştirimi esirgemeyeceğim.” dedi. Hayvancılar için önemli bir destek olan bu hizmetin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Altınkoç, belediyeden köylünün taleplerine karşılık beklediğini belirtti.