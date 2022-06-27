Altınkök, artan kira fiyatlarına dikkat çekti

Silivri Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, 'Silivri'de hem yeterli sayıda kiralık daire yok hem de mevcut dairelerin fiyatları vatandaşın bütçesini aşan boyutlara ulaşıyor' diyerek önemli bir konuya daha dikkat çekti.

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  • 27.06.2022 22:18
  • Güncelleme: 27.06.2022 23:35
Altınkök, artan kira fiyatlarına dikkat çekti
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Konut ve kira sorununu değerlendiren Mustafa Altınkök, şunları kaydetti: “Silivri’de hem yeterli sayıda kiralık daire yok hem de mevcut dairelerin fiyatları vatandaşın bütçesini aşan boyutlara ulaşıyor. Her hafta en az belki 10 kişi kiralık ev soruyor ama maalesef gelen talebi karşılayamıyoruz. 
Yıllarca birikimi ile sadece bir ev almış emekli maaşının yanında o ev ile geçinip enflasyondan korunmak için kirayı güncellemek isteyen ev sahiplerinden tutun, yandaki daire yüksek fiyata satıldı diye evinin fiyatını yükseltenlere, yabancılar daha çok para veriyor diye kiracısını çıkarmak isteyenlere ev almanın bu fiyatlarla hayal olduğu çalışanlara kadar geniş bir dertli kesim var. Bizler emlakçılar olarak fiyatların ne satılıkta ne de kiralıkta yükselmesinden yanayız. Çünkü fiyat ne kadar artarsa satmamız, kiralamamız zorlaşıyor. Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme ile konut krizinin çözümüne ilişkin geçici önlemler alınmış olsa da yeterli değil, köklü çözümlere ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verdi. 

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Yusuf Eker
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