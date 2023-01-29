Altınkök 'Büyük kentlerde kiralamak zor hale geldi'

Silivri Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilere göre yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 olduğunu söyledi.

BÜYÜK KENTLERDE 'KİRALAMAK' ZOR HALE GELDİ

Altınkök, yaptığı açıklamada “En çok da Ruslar konut satın aldı. Neredeyse her yıl 50 bin konut yabancılara satılıyor. Bence bu çok ama çok yüksek bir rakam. Yabancıların konut alma şartları kesinlikle zorlaştırılmalı. Bu kadar konutun yabancıya satılması hayra alamet değil. Türkiye'de barınma sorunu büyük bir problem haline geldi. Ev sahibi olmak neredeyse hayal haline gelirken özellikle büyük kentlerde 'kiralamak' da bir o kadar zor hale geldi.”

“YABANCILAR EV FİYATLARINI YUKARI ÇEKTİ”

Altınkök, “Maaşın yarısının ev kiralarına gittiği Türkiye'de konut sorununun bir ayağının da yabancıya konut satışının olduğu belirtilirken özellikle son zamanlarda vatandaşlık almak için konut satın alan yabancılar ev fiyatlarını yukarı çekti” dedi.

